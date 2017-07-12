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«Ювентус» объявил о переходе Дугласа Косты из «Баварии»

12 июля 2017, среда. 19:18. Футбол

«Ювентус» объявил о переходе полузащитника Дугласа Косты из «Баварии». Туринский клуб арендовал 26-летнего футболиста до 30 июня 2018 года за € 6 млн с возможностью последующего выкупа за € 40 млн, информирует официальный сайт «Ювентуса». Сумма может увеличиться на € 1 млн при достижении определённых показателей.

Дуглас Коста перешёл в немецкий клуб в 2015 году из донецкого «Шахтёра».

По итогам минувшего сезона Коста принял участие в 23 матчах чемпионата Германии, но в основном составе на поле выходил в 14 из них.

Фото доступно в «Твиттере» ФК «Ювентус».

Источник: Официальный сайт ФК "Ювентус" Сообщить об ошибке
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Бавария Ювентус Дуглас Коста Трансферы Фото
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12 июля 2017, среда
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