«Ювентус» объявил о переходе Дугласа Косты из «Баварии»

«Ювентус» объявил о переходе полузащитника Дугласа Косты из «Баварии». Туринский клуб арендовал 26-летнего футболиста до 30 июня 2018 года за € 6 млн с возможностью последующего выкупа за € 40 млн, информирует официальный сайт «Ювентуса». Сумма может увеличиться на € 1 млн при достижении определённых показателей.
Дуглас Коста перешёл в немецкий клуб в 2015 году из донецкого «Шахтёра».
По итогам минувшего сезона Коста принял участие в 23 матчах чемпионата Германии, но в основном составе на поле выходил в 14 из них.
Фото доступно в «Твиттере» ФК «Ювентус».