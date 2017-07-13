Вратарь Будаков подписал контракт с «Анжи» на один год

Бывший вратарь «Амкара» Александр Будаков на правах свободного агента подписал контракт с «Анжи» сроком на один год, сообщает пресс-служба махачкалинцев.
Ранее голкипер играл за команды «Витязь» (Подольск), «Черноморец» (Новороссийск), «Сибирь», «Крылья Советов», «Кубань», «Спартак» (Нальчик), «Химки», «Торпедо», «Ислочь» (Беларусь). Всего Будаков провёл 161 матч.
Прошлым летом Будаков перешёл в пермский клуб на правах свободного агента, но в минувшем сезоне ни разу не вышел на поле в матчах РФПЛ. В июне соглашение голкипера с пермяками истекло, и он покинул клуб.
Экс-вратарь «Амкара» Будаков находится на просмотре в «Анжи»