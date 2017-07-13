«Монако» объявил о продлении контракта с Гликом

Защитник Камил Глик продлил контракт с «Монако», сообщает пресс-служба монегасков. Новый договор с польским футболистом рассчитан до конца сезона-2020/21. Прежний контракт истекал летом 2020 года.
«Я действительно очень счастлив, особенно после нашего превосходного сезона. Мы всегда отдавали все силы на поле. Хочу поблагодарить президента, вице-президента и клуб за этот новый контракт. Цель на сезон – защитить титул и пройти как можно дальше в Лиге чемпионов», — сказал Глик.
В «Монако» 29-летний защитник перешёл из «Торино» в июле 2016 года. За это время поляк принял участие в 53 официальных матчах, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.