Губернатор назвал основную задачу перед «Ростовом» на следующий сезон

Сегодня, 13 июля, губернатор Ростовской области Василий Голубев и новый главный тренер «Ростова» Леонид Кучук обсудили текущую ситуацию в клубе и планы по его развитию.
На встрече также присутствовал президент клуба Арташес Арутюнянц. Стороны обсудили состав команды, планы по участию «Ростова» в российских футбольных турнирах, будущий стадион «Ростов-Арена» на левом берегу Дона, новые тренировочные базы для донских футболистов.
«Основная задача, которую мы ставим перед клубом, — это хороший, красивый футбол. Очень важно создавать условия для привлечения в команду талантливой молодёжи», — цитирует Голубева официальный сайт «Ростова».