«Кайрат» с Аршавиным в составе упустил победу над «Скендербеу» в Лиге Европы

В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы «Кайрат» на своём поле принимал «Скендербеу». Встреча проходила на стадионе «Центральный» в Алма-Ате и завершилась со счётом 1:1.
Казахстанцы открыли счёт уже на девятой минуте встречи, когда отличился Жерар Гоу, однако гостям удалось избежать поражения. На 71-й минуте защитник «Кайрата» срезал мяч в свои ворота. Российский нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин вышел на поле в стартовом составе и провёл полный матч.
В ответной встрече «Скендербеу» примет «Кайрат» в Албании 20 июля.