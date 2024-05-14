Николай Голдобин объяснил, почему в России футбол популярнее, чем хоккей

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин заявил, что Континентальная хоккейная лига по уровню приближается к Национальной хоккейной лиге и заявил, что нужно поднять медийную составляющую для ещё большей популяризации хоккея в России.

«Неправильно сравнивать Континентальную и Национальную хоккейные лиги. Но мы приближаемся к уровню НХЛ. Надо ещё больше медийки, чтобы люди понимали, что хоккей — интересный вид спорта. Просто некоторым очень сложно понять игру, потому что хоккей намного быстрее, чем футбол.

Ещё на футбольном стадионе большие залы, где люди могут отдохнуть, посидеть, поесть, поучаствовать в интересных конкурсах. На хоккее тоже становится больше развлечений, но мне кажется, людям надо ещё», — цитирует Голдобина Legalbet.

Голдобин вошёл в символическую сборную 16-го сезона КХЛ, получив приз «Золотой шлем». В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ нападающий провёл за «Спартак» 67 матчей и набрал 78 (37+41) очков. В плей-офф на счету Голдобина 9 (3+6) очков в 11 матчах.