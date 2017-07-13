Гончаренко: формат лимита на легионеров должен обсуждаться во вторую очередь

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказал мнение по поводу изменения формата лимита на легионеров в российской Премьер-Лиге.
Ранее стало известно, что начиная с сезона-2018/19 лимит на легионеров может касаться лишь заявки команд.
«Это должно обсуждаться только во вторую очередь. Мы все должны быть озабочены тем, чтобы подготовить как можно больше качественных футболистов с российским паспортом. Например, чтобы наши игроки могли выступать в ведущих чемпионатах Европы, как Головин, к которому есть интерес оттуда.
А вот лимит — это вторичное явление. Думаю, сейчас формула «10+15» будет оптимальной", — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.