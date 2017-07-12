Каррера поддержал идею введения нового лимита на легионеров в РФПЛ

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказал мнение по поводу существующего в РФПЛ лимита на легионеров, поддержав предложение изменить его со следующего сезона. Ранее стало известно, что начиная с сезона-2018/19 лимит на легионеров может касаться лишь заявки команд.
«Лимит на легионеров? Думаю, эта проблема больше относится к сборной России. Естественно, у российских молодых игроков должно быть больше возможностей и игровой практики. Если российский футбол хочет развиваться, надо больше полагаться на русские силы и на русских игроков, а также ограничивать количество иностранцев, как это делают в других странах.
Безусловно, это поможет российским игрокам расти и развиваться. Не будет больше 15 легионеров в команде, будет 7-8, которые будут более качественными. Это будет хорошим примером для русских ребят, чтобы получать какие-то навыки», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.
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