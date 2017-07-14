Хаддлстоун: Слуцкий хорошо знает каждого игрока «Халла», что впечатлило нас всех

Полузащитник «Халл Сити» Том Хаддлстоун поделился мнением о новом главном тренере команды Леониде Слуцком.
«Слуцкий хорошо говорит по-английски. Он прививает игрокам новые идеи, многие из которых нам были неизвестны. Однако мы все готовы учиться под его руководством. Он садится за стол и проводит с нами беседы индивидуально. Некоторым из нас он лично звонил этим летом после своего назначения. Тренер мог бы этого и не делать, но было приятно. Слуцкий является практичным менеджером, который создаёт спокойную обстановку в команде. Однако, уверен, что он может изменить её в какой-то момент, когда это потребуется.
Тренер хорошо знает каждого игрока, что нас всех впечатлило. При этом он знает не только имена и фамилии футболистов, но даже прозвища. Многие иностранные специалисты в первые несколько месяцев в новой команде не склонны к таким познаниям.
Появление нового тренера и новых игроков означает для нас, что нам всем нужно снова себя проявлять. Неважно, если тебе 17-18 или 30 лет – все в одинаковых условиях. Нужно впечатлить тренера и партнёров по команде. Это можно было заметить на тренировках на этой неделе. Наша цель на сезон – выход в АПЛ, а наша команда по-прежнему хорошего уровня. «Халл» взял у «Челси» Ола Эйну, он очень хороший игрок. Уверен, тренер приведёт ещё несколько новичков. Мы с нетерпением ждём старта нового сезона», — цитирует Хаддлстоуна пресс-служба «Халла».