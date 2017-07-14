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Игры за Суперкубок Испании между «Реалом» и «Барселоной» пройдут 13 и 16 августа

14 июля 2017, пятница. 05:15. Футбол

Стали известны даты проведения матчей за Суперкубок Испании. Трофей разыграют чемпион страны мадридский «Реал» и обладатель Кубка Испании каталонская «Барселона».

Как сообщает Marca, первый матч состоится 13 августа в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Ответная встреча пройдёт 16 августа на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Кроме того, Королевская испанская федерация футбола определила дату старта чемпионата Испании (19 июля) и окончания турнира (20 мая). Финал Кубка Испании сезона-2017/18 запланирован на 21 апреля.

Видео: лучшие голы «Барселоны» в Примере в сезоне-2016/17
Источник: Marca Сообщить об ошибке
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ФК Барселона ФК Реал Мадрид
Новости. Футбол
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