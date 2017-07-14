Игры за Суперкубок Испании между «Реалом» и «Барселоной» пройдут 13 и 16 августа

Стали известны даты проведения матчей за Суперкубок Испании. Трофей разыграют чемпион страны мадридский «Реал» и обладатель Кубка Испании каталонская «Барселона».
Как сообщает Marca, первый матч состоится 13 августа в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Ответная встреча пройдёт 16 августа на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
Кроме того, Королевская испанская федерация футбола определила дату старта чемпионата Испании (19 июля) и окончания турнира (20 мая). Финал Кубка Испании сезона-2017/18 запланирован на 21 апреля.
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