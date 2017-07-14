Два клуба из Лос-Анджелеса заинтересованы в услугах Ибрагимовича

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович по-прежнему интересен клубам MLS. Как сообщает BBC Sport, заполучить 35-летнего шведа, который находится в статусе свободного агента, хотят «Лос-Анджелес Гэлакси» и ФК «Лос-Анджелес», который начнёт выступление в 2018 году.
Ранее агент футболиста Мино Райола сообщил, что Златан Ибрагимович останется в Европе, в то время как «Лос-Анджелес Гэлакси» был готов сделать шведа самым высокооплачиваемым игроком MLS.
Источник отмечает, что не исключён вариант, при котором Ибрагимович подпишет краткосрочный контракт с «Манчестер Юнайтед», но только когда полностью восстановится после травмы.