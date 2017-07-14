Компания Nike и Российская футбольная Премьер-Лига возобновляют партнёрство и расширяют области сотрудничества.
В сезоне-2017/18 футбольный мяч Nike Ordem 5 станет официальным мячом Российской футбольной Премьер-Лиги. При создании Nike Ordem 5 для РФПЛ дизайнеры компании Nike сфокусировали внимание на трёх ключевых элементах: конструкции мяча, материалах и графике. Прочная бесшовная конструкция мяча, состоящая из 12 панелей, способствует более точному полёту за счёт пазов Nike Aerowtrac. Ребристая поверхность обеспечивает более плотный контакт игрока с мячом, а графика, созданная по принципу Flow Motion, гарантирует отличную видимость мяча как на поле, так и во время полёта.
Nike Ordem также является официальным мячом других ведущих футбольных лиг Европы, таких как английская Премьер-лига, испанская Ла Лига и итальянская Серия А.
«Одной из задач компании Nike в России является развитие футбола – как уличного, так и профессионального. С таким сильным партнёром, как РФПЛ, у нас появилось ещё больше возможностей для работы в этом направлении, а с расширением границ сотрудничества наши совместные усилия в популяризации активного образа жизни несомненно принесут заметные результаты», – прокомментировал Кристиан Луха, генеральный директор Nike в России.
«Российская футбольная Премьер-Лига рада начать сотрудничество с компанией Nike – признанным мировым лидером в области инноваций, технологий и производства экипировки для атлетов. Главное преимущество нашего сотрудничества в том, что оно будет носить всесторонний характер и включать в себя как поставку профессиональных мячей, так и реализацию лицензионной продукции и продвижение совместных маркетинговых инициатив», – говорит президент РФПЛ Сергей Прядкин.
Первыми мячом Nike Ordem 5 сыграют футболисты «Спартака» и «Локомотива» 14 июля в матче за Суперкубок России. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 21:30 мск.
Nike представил официальный мяч РФПЛ в сезоне 2017/18