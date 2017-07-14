Команда Капелло в матче чемпионата Китая спаслась от поражения в концовке

В матче 17-го тура китайской Суперлиги «Цзянсу Сунин», который возглавляет бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло, в гостях сыграл вничью со счётом 1:1 с «Тяньцзинь Тэда».
Хозяева открыли счёт на 55-й минуте, а отыграться подопечные итальянского специалиста сумели в компенсированное время, когда счёт сравнял Рохер Мартинес.
В таблице китайского первенства «Цзянсу Сунин» располагается на предпоследней строчке, опережая на одно очко последнюю команду чемпионата.
Безвыигрышная серия «Цзянсу Сунин» в чемпионате страны составляет уже 8 матчей.