Джикия: было принципиально выиграть трофей в Черкизово

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился впечатлениями от матча за Суперкубок России с «Локомотивом», состоявшемся 14 июля в Москве на стадионе «Локомотив» и завершившемся победой красно-белых со счётом 2:1.
«Завтра в 12:00 медосмотр, некогда праздновать. Дома с родителями поужинаем, хотя уже поздно. Скоро игра с „Динамо“. Не знаю почему не получилось забить в основное, ничего страшного — забили в дополнительное. Всегда приятно получать Титул. Принципиально было выиграть трофей в Черкизово», — передаёт корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин слова Георгия, начинавшего профессиональную карьеру в «Локомотиве».