Айуоби: мне нужно многое доказать в ближайшем сезоне

Вингер «Арсенала» Алекс Айуоби отметил, что в грядущем сезоне ждёт от себя стабильной игры.
«Мне нужно многое доказать. Я играл в прошлом сезоне не так много, как хотелось бы. Я хочу проявить себя в первых же матчах чемпионата. Я много работал над собой этим летом.
Мне нужно быть агрессивнее, больше забивать и отдавать голевые передачи. В начале прошлого сезона я много играл, но нужно показывать классный футбол круглый год. Арсен Венгер говорил со мной в конце прошлого сезона. Он сказал, что даст шанс, если я проявлю себя на тренировках», — цитирует игрока Sportsmole.
Линекер: представьте, сколько будет стоить Уолкер, если он научится навешивать!