«Олимпиец» сыграл вничью с «Крыльями», Конюхов продлил рекордную сухую серию

В матче 2-го тура Футбольной национальной лиги «Олимпиец» принимал «Крылья Советов». Встреча проходила на стадионе «Химик» в Дзержинске и завершилась со счётом 0:0.
Голкипер самарцев Евгений Конюхов вышел в стартовом составе команды, отыграл полный матч и продлил рекордную сухую серию в ФНЛ до 1329 минут. 30-летний футболист начал серию весной 2015 года. По итогам сезона-2014/15 «Крылья» вернулись в РФПЛ, в связи с чем вратарь больше в ФНЛ не выступал. Однако по итогам прошлого сезона клуб снова вылетел в дивизион рангом ниже. Напомним, сухая серия Конюхова является рекордной для ФНЛ.
«Крылья Советов» набрали четвёртое очко по итогам двух туров ФНЛ, «Олимпиец» записал в актив второй балл. В следующем туре нижегородцы на выезде сыграют с «Томью», а самарская команда примет на своём поле курский «Авангард». Обе встречи состоятся 22 июля.