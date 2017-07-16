Видео: все голы финального матча чемпионата Европы U19

На чемпионате Европы — 2017 U19, который проходил в Грузии, в финале сборная Англии обыграла команду Португалии. Встреча проходила на стадионе имени Тенгиза Бурджанадзе и завершилась со счётом 2:1 в пользу «трёх львов».
В составе англичан забитые мячи на свой счёт записали защитник Исах Сулиман и форвард Лукас Немча. Португальцы забили один раз в результате автогола защитника Дуджона Стерлинга. Представляем вашему вниманию видео всех голов матча.
Видео голов можно посмотреть в «твиттере» издания Eurosport.
Англия победила Португалию в финале ЧЕ-2017 U19