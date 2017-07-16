«Ростов» усилился форвардом «Бунёдкора» Шомуродовым

Нападающий сборной Узбекистана и «Бунёдкора» Эльдор Шомуродов продолжит карьеру в «Ростове». Об этом сообщается на официальном сайте ташкентского клуба.
«В конце первого круга в „Бунёдкор“ поступило предложение по трансферу Эльдора Шомуродова. После переговоров было решено, что одарённый форвард продолжит карьеру в составе дончан. Примечательно, что Эльдор станет первым узбекским футболистом нашего клуба, перешедшим в российскую Премьер-Лигу», — сообщается в заявлении «Бунёдкора».
Шомуродов начинал свою профессиональную карьеру в 2011 году в составе клуба «Машъал», а в 2015 году перешёл в «Бунёдкор». В активе форварда шесть голов в 18 матчах за сборную Узбекистана, в составе которой он дебютировал в 2015 году.