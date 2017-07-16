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Бавин: ничья с «Ростовом» расстроила игроков «Урала», целью была победа

16 июля 2017, воскресенье. 00:55. Футбол

Полузащитник «Урала» Юрий Бавин прокомментировал домашнюю ничью с «Ростовом» (1:1) в матче 1-го тура РФПЛ. Хавбек в этой встрече дебютировал в составе екатеринбургской команды.

«Эмоции от своего дебюта за «Урал» были бы лучше, конечно, если бы мы победили. Разбирали «Ростов» и знали, что Гацкан у них очень хорошо замыкает дальнюю штангу. Тренеры об этом говорили. Но, видите, как получилось. Пропустили ненужный гол. В конце второго тайма, конечно, хотели вырвать победу перед своими болельщиками. Искали возможность, но не всё получилось. Будем работать, разбирать этот стандарт, с которого пропустили, а также надо работать над атакой, чтобы создавать больше моментов.

Конечно, мы недовольны результатом. Рассчитывали сегодня начать чемпионат с победы на хорошем поле, при хорошей погоде, пришло много болельщиков. Целью было победить. Ничья нас расстроила. Будем работать. Смотрим в будущее с оптимизмом», – сказал Бавин в интервью пресс-службе «Урала».

Тарханов: «Ростов» в матче с «Уралом» играл на ничью
Источник: Официальный канал ФК "Урал" в YouTube Сообщить об ошибке
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