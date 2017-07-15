Тарханов: «Ростов» в матче с «Уралом» играл на ничью

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал ничью в домашнем матче 1-го тура российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:1). Наставник выразил мнение, что в этой встрече соперник рассчитывал на ничейный результат.
«Справедливый результат. Практически не было моментов с игры. Игра переходила от них к нам, ничейная игра. Они, когда забили, не стали прессинговать, а отошли назад. Думаю, они чётко играли на ничью. А мы не смогли вскрыть оборону, у нас есть проблемы в этом плане», — сказал Тарханов в эфире телеканала «Наш футбол».
Новый сезон в РФПЛ стартовал с ничьей между «Уралом» и «Ростовом»