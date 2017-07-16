Григорян: Фибель проводит не лучшие игры против ЦСКА. Наверное, не его соперник

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян прокомментировал поражение от ЦСКА (1:3) в матче первого тура РФПЛ. Наставник махачкалинцев отдельно отметил неудачную игру защитника Тома Фибеля.
«Гулиева выпускал с целью иметь лишнего игрока, который владеет прекрасным дриблингом. Он должен был создавать проблемы на фланге за счет дриблинга в тех случаях, когда смешается в середину. Не получилось, потому что для него не свойственная позиция и поэтому он сыграл не продуктивно.
В первом тайме, несмотря на территориальное преимущество ЦСКА у гостей было два момента и у нас было два момента голевых. Тем не менее Маркелов сегодня вскрывал пространство за спинами Березуцких и Васина. В первом тайме было много разрезающих передач от Липартия но это не привело к результату, так как мастерство Березуцких позволяло им прочитывать эти передачи. Во втором тайме с выходом Мамтова и Кацаева наше преимущество наверно стало на постоянной основе. Неплохо, вошёл в игру Данченко. Маркелов имел шанс при выходе один на один, после которого надо смотреть повтор, нам показалось, что там был пенальти на Данченко.
В конечном итоге пропустили гол после грубейшей ошибки Фибеля. Надо заметить, что Фибель не лучшие игры проводит против ЦСКА, наверно это не его соперник. В целом осталось большое неудовлетворение счётом и качеством игры. Я вижу, что команда может играть более осмысленно Здесь не должно быть никакого волнения никакая ответственность никакой результат не должен влиять на качество игры. Вот с этих позиций я думаю, что мы могли бы сыграть сильнее", — цитирует Григоряна официальный сайт «Анжи».