Защитник «Наполи» Кирикеш забил со своей половины поля

Защитник «Наполи» Влад Кирикеш 15 июля отметился голом со своей половины поля. Это произошло в товарищеском матче против команды одного из низших итальянских дивизионов «Тренто».
На 38-й минуте румынский футболист решился на удар из центрального круга, увидев, что голкипер соперника вышел из ворот.
«Наполи» победил со счётом 7:0. Помимо Кирикеша голами отметились Дрис Мертенс, Эмануэле Джаккерини, Хосе Кальехон, Аркадиуш Милик (дубль) и Адам Уна.
Посмотреть гол Кирикеша с центра поля можно в «Твиттере».
Вьетнамский вратарь пропустил гол с центра поля и упал в лужу