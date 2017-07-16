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Клуб Витселя одержал 4-ю победу в чемпионате Китая подряд и вышел на 3-е место

16 июля 2017, воскресенье. 16:32. Футбол

«Тяньцзинь Цюаньцзянь» разгромил «Шанхай Шэньхуа» в матче 17-го тура чемпионата Китая. Встреча проходила в Тяньцзине на стадионе «Хайхэ Эдьюкейшнл» и завершилась со счетом 3:0. Хозяева одержали четвертую победу в турнире подряд.

Экс-игрок «Зенита» Аксель Витсель, ныне выступающий за «Тяньцзинь Цюаньцзянь», провел на поле весь матч.

Дубль оформил Чжао Сюйжи, еще один мяч забил Алешандре Пато.

«Тяньцзинь Цюаньцзянь», набрав 31 очко, поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Китая. «Шанхай Шэньхуа» (20 баллов и игра в запасе) — 10-й.

Китай - Суперлига. 17-й тур
16 июля 2017, воскресенье. 14:35 МСК
Тяньцзинь Цюаньцзянь
Тяньцзинь
3 : 0
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
1:0 – Сюйжи – 23, 2:0 – Сюйжи – 32, 3:0 – Пато – 51
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Шанхай Шэньхуа Аксель Витсель Китайский футбол
Новости. Футбол
16 июля 2017, воскресенье
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