Клуб Витселя одержал 4-ю победу в чемпионате Китая подряд и вышел на 3-е место

«Тяньцзинь Цюаньцзянь» разгромил «Шанхай Шэньхуа» в матче 17-го тура чемпионата Китая. Встреча проходила в Тяньцзине на стадионе «Хайхэ Эдьюкейшнл» и завершилась со счетом 3:0. Хозяева одержали четвертую победу в турнире подряд.
Экс-игрок «Зенита» Аксель Витсель, ныне выступающий за «Тяньцзинь Цюаньцзянь», провел на поле весь матч.
Дубль оформил Чжао Сюйжи, еще один мяч забил Алешандре Пато.
«Тяньцзинь Цюаньцзянь», набрав 31 очко, поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Китая. «Шанхай Шэньхуа» (20 баллов и игра в запасе) — 10-й.