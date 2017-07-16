Роналдиньо прибыл в Грозный на матч «Ахмат» — «Амкар»

Легендарный бразильский футболист, чемпион мира 2002 года Роналдиньо прибыл в Грозный, где посетит матч первого тура РФПЛ «Ахмат» – «Амкар», который состоится на «Ахмат Арене». Знаменитый футболист приехал в Чеченскую Республику в качестве гостя, приглашённого руководством грозненцев.
Фото можно посмотреть в «Твиттере».
Игра с «Амкаром» станет первой официальной встречей для грозненцев под новым названием «Ахмат». До этого, с 1958 года и до нынешнего лета, команда называлась «Терек».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Амкар».