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Гарай или Манолас могут заменить Бонуччи в «Ювентусе»

16 июля 2017, воскресенье. 19:09. Футбол

«Ювентус» начал искать замену центральному защитнику Леонардо Бонуччи. Руководство туринского клуба рассматривает кандидатуры бывшего игрока «Зенита» Эсекьеля Гарая, выступающего за «Валенсию», а также футболиста «Ромы» Костаса Маноласа, с которым сине-бело-голубые не смогли договориться этим летом.

Третий претендент в списке «Ювентуса» — защитник «Лацио» Стефан де Врей, информирует Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

Бонуччи на днях покинул «Ювентус» после семи лет в клубе, перебравшись в «Милан» за € 42 млн.

«Ювентус» после продажи Бонуччи в «Милан» намерен приобрести Папастатопулоса
Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
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Теги
Лацио Рома ФК Валенсия ФК Зенит Ювентус Костас Манолас Леонардо Бонуччи Стефан де Врей Эсекьель Гарай Трансферы
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