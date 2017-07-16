Нолито подписал с «Севильей» контракт до 2020 года

«Севилья» на своём официальном сайте объявила о переходе из «Манчестер Сити» нападающего Нолито. 30-летний футболист прошёл медицинское обследование и подписал с андалузцами контракт до июня 2020 года.
Нолито перешёл в «Манчестер Сити» летом 2016 года, будучи главным бомбардиром «Сельты», но не сумел завоевать постоянное место в основном составе английского клуба. В минувшем сезоне испанец принял участие в 30 матчах за «горожан» (в 16 из них вышел в стартовом составе), забил 6 мячей и отдал 5 результативных передач.