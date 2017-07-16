Два воспитанника «Краснодара» впервые вышли на поле одновременно в матче РФПЛ

В матче 1-го тура РФПЛ «Краснодар» на выезде обыграл «Рубин» со счётом 2:1. В этой встрече впервые в истории краснодарской команды сразу два воспитанника клуба присутствовали на поле одновременно.
На 74-й минуте встречи вместо хавбека гостей Юрия Газинского на поле появился полузащитник Илья Жигулёв, а на второй компенсированной минуте встречи форвард Магомед-Шапи Сулейманов вышел на замену вместо Рикардо Лаборде. Жигулёв и Сулейманов являются воспитанниками «Краснодара».
В пятницу генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг выразил мнение, что мечта владельца клуба Сергея Галицкого о матче, в котором примут участие 11 воспитанников команды, когда-нибудь обязательно сбудется.