Хашиг: думаю, не за горами момент, когда за «Краснодар» сыграют 11 воспитанников

На пресс-конференции, посвящённой началу нового сезона, генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига спросили, когда сбудется мечта владельца клуба Сергея Галицкого и в составе краснодарской команды сыграют её 11 воспитанников.
«Эта мечта существует, это реально, но не бывает всё по щучьему велению, по моему хотению. Нужно время. Нельзя сразу выпустить мальчика в составе клуба РФПЛ. Наша академия развивается. Наш 1999 год стал чемпионом России, выиграл Кубок страны, составляет костяк сборной России и будет играть в Лиге чемпионов по юношам. Поэтому я думаю, что это не за горами», — сказал Хашиг.