Роналдиньо: возобновить карьеру в России? Я уже очень стар для этого

Легендарный бразильский футболист, чемпион мира 2002 года Роналдиньо, который прибыл в Грозный, чтобы посетить матч первого тура РФПЛ «Ахмат» – «Амкар», поделился впечатлениями от первого тайма встречи и от визита в Россию, а также сообщил, что уже слишком стар для возобновления карьеры в этой стране.
«Я много раз приезжал в Россию, и каждый раз меня здесь тепло встречали. Нравится в России всё больше и больше. Надеюсь, что в скором времени приеду сюда ещё.
Игра получается хорошей, повезло увидеть красивый гол. Мне всё здесь нравится. Прогноз на второй тайм? Счёт увеличится, поскольку команды играют хорошо. Думаю, будет забито ещё несколько голов», — сказал Роналдиньо в эфире «Матча».
«Возобновить карьеру в России? Нет, я уже очень стар для этого. Уже всё», — с улыбкой ответил 37-летний бразилец.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Амкар».