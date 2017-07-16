Роналдиньо сфотографировался с Рамзаном Кадыровым

Легендарный бразильский футболист, чемпион мира 2002 года Роналдиньо прибыл в Грозный, где посетит матч первого тура РФПЛ «Ахмат» – «Амкар», который состоится на «Ахмат-Арене». Знаменитый футболист встретился с главой Чеченской Республики и почётным президентом грозненского клуба Рамзаном Кадыровым, после чего выложил совместную фотографию с ним в своём «инстаграме».
«Меня очень хорошо встретили здесь, в Грозном. Я приехал издалека и получил столько внимания в свой адрес! Спасибо за всё «Ахмату» и Рамзану Кадырову», — прокомментировал бразилец свою фотографию с главой Чечни.
Роналдиньо приехал в Чеченскую Республику в качестве гостя, приглашённого руководством «Ахмата». Игра с «Амкаром» станет первой официальной встречей для грозненцев под новым названием. До этого, с 1958 года и до нынешнего лета, команда называлась «Терек».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Амкар». Начало встречи — в 21:30 по московскому времени.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Роналдиньо.