Ветераны сборной Франции одержали победу в выставочном турнире Star Sixes

В финальном матче выставочного турнира Star Sixes ветераны сборной Франции во главе с капитаном Робером Пиресом одержали победу над командой Дании. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу французов.
Первый гол записал на свой счёт Людовик Жюли. Датчанам удалось отыграться усилиями Даниэля Йенсена, однако точный удар Юрия Джоркаеффа принёс победу французской команде.
В матче за третье место на турнире сборная Испании разгромила команду Бразилии со счётом 11:3.
Посмотреть забитые голы матча сборных Франции и Дании, а также церемонию награждения победителя трофеем можно в «твиттере» Star Sixes.
Испанские ветераны разгромили Бразилию и заняли третье место турнира Star Sixes