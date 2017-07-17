Самедов: извинился перед Трахтенбергом за резкую фразу, у нас хорошие отношения

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов прокомментировал эпизод по окончании матча за Суперкубок России с «Локомотивом» (2:1 ДВ), когда он в грубой форме выразился в адрес пресс-атташе красно-белых Леонида Трахтенберга, который сильно похлопал его по спине.
«Он меня похлопал по спине сильно, а я ему грубо ответил. Была резкая фраза, но мы с Фёдорычем в очень хороших отношениях. Это было скорее в шутливой форме. Может, резко, может, переборщил, но мы посмеялись на эту тему. Я, конечно, извинился перед ним. Но у нас, повторюсь, хорошие отношения. Жалко, что это попало в объектив», — сказал Самедов в эфире радио «Спорт FM».
(эпизод с Самедовым — с 00:53)