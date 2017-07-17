Самедов: думал, что «Спартак» дожмёт «Локомотив» в основное время

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился впечатлениями от церемонии вручения золотых медалей и прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1 ДВ) в матче за Суперкубок России.
«Впечатления от награждения остались отличные, было очень позитивно. Но думаю, что для каждого игрока было важно получить медаль. Это была моя первая золотая медаль — надеюсь, не последняя. Я её получил и очень этому рад. Расстроились ли, что на церемонии не было болельщиков? Футболистов поставили перед фактом, что награждение пройдёт там-то. Мы прилетели, и на следующий день было награждение. Если бы мне просто вручили золотую медаль, а потом предоставили день отдыха, я был бы счастлив. Не дотерпел до концерта.
Суперкубок — это значимый трофей, встречаются чемпион и обладатель Кубка. Суперкубок играется во всех странах, и везде это значимый трофей. Почему у нас должно быть иначе? Одно время и Кубок России считался слабым турниром — я этого не понимаю. Во всех командах, в которых я играл, мы относились к этому турниру серьёзно. Никто не хочет проигрывать. Правда ли, что Каррера просил не сильно отмечать победу в Суперкубке? Какого-то сильного празднования не было. Все или по крайней мере большинство игроков быстро разъехались по домам. Все сильно устали.
Очень хотелось выйти на поле. Смотрел с Виталием Денисовым Суперкубок со стороны стоя. Хорошая была игра, интенсивная. Жаль, что не удалось выиграть в основное время. У нас были хорошие подходы, но не могли их реализовать. Но слава богу, что дожали в дополнительное. Думаю, четыре дня подготовки — это нормально. Со стороны «Спартак» был лучше, острее. Думал, в основное время дожмём. Но были свои причины, почему это не произошло, «Локомотив» здорово оборонялся. Не хотел, чтобы дело доходило до пенальти", — сказал Самедов в эфире «Спорт FM».