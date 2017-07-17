Экс-полузащитник «Рубина» Вакасо продолжит карьеру в «Алавесе»

Бывший полузащитник «Рубина» Мубарак Вакасо стал игроком «Алавеса». Ганский футболист подписал с девятой командой чемпионата Испании по итогам прошлого сезона контракт сроком на три года.
Вакасо принадлежал «Рубину» с 2013 по 2016 год и провёл за казанцев 20 матчей, в которых забил два гола. Российский клуб отдавал его в аренду «Селтику» и «Лас-Пальмасу».
В июле прошлого года 26-летний хавбек перешёл из «Рубина» в «Панатинаикос», однако уже в феврале был отдан в аренду испанской «Гранаде», где отыграл остаток минувшего сезона.