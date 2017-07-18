Голы Лукаку и Мхитаряна помогли «МЮ» выиграть у «Реала Солт-Лейк»

«Манчестер Юнайтед» в рамках турне по Северной Америке в товарищеском матче выиграл у «Реала Солт-Лейк». Матч проходил в американском городе Сэнди и завершился со счётом 2:1.
На 23-й минуте Луис Сильва вывел вперёд представителей MLS, но Генрих Мхитарян вскоре восстановил равновесие. На 39-й минуте новичок англичан Ромелу Лукаку сделал счёт 2:1, и этот гол стал последним в матче.
В середине второго тайма «Манчестер Юнайтед» остался вдесятером из-за удаления Луиса Валенсии, но воспользоваться численным преимуществом «Реал Солт-Лейк» не сумел.