Видео: лучшие сейвы Кейлора Наваса в Примере в сезоне-2016/17

Официальный канал испанской Примеры представил видео десяти лучших сейвов мадридского «Реала», ставшего по итогам сезона чемпионом страны. Героем во всех десяти случаях стал Кейлор Навас.
Костариканец провёл за сезон в Ла Лиге 27 матчей и пропустил 31 гол, сделав в общей сложности 82 сейва. На счету 30-летнего голкипера семь «сухих» матчей.
«Реал» стал чемпионом Испании, на 3 очка опередив в турнирной таблице «Барселону». Также Навас помог мадридцам одержать победу в Лиге чемпионов.
Посмотреть видео можно на официальном канале Примеры в Youtube.