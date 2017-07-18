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Видео: лучшие сейвы Кейлора Наваса в Примере в сезоне-2016/17

18 июля 2017, вторник. 07:51. Футбол

Официальный канал испанской Примеры представил видео десяти лучших сейвов мадридского «Реала», ставшего по итогам сезона чемпионом страны. Героем во всех десяти случаях стал Кейлор Навас.

Костариканец провёл за сезон в Ла Лиге 27 матчей и пропустил 31 гол, сделав в общей сложности 82 сейва. На счету 30-летнего голкипера семь «сухих» матчей.

«Реал» стал чемпионом Испании, на 3 очка опередив в турнирной таблице «Барселону». Также Навас помог мадридцам одержать победу в Лиге чемпионов.

Посмотреть видео можно на официальном канале Примеры в Youtube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Реал Мадрид Кейлор Навас
Новости. Футбол
18 июля 2017, вторник
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17 июля 2017, понедельник
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