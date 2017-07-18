Марез договорился с «Ромой», теперь дело за клубами

Полузащитник «Лестер Сити» Рияд Марез готов к переходу в «Рому». Gazzetta dello Sport сообщает, что футболист договорился с римским клубом, но теперь представителям обеих команд предстоит согласовать условия трансфера.
«Лестер» просит за алжирского футболиста не менее € 35 млн, в то время как прежнее предложение «Ромы» равнялось € 23 млн. Источник отмечает, что римляне надеются найти компромисс в размере € 26 млн плюс бонусы.
Если переход состоится, 26-летний Рияд Марез займёт место Мохамеда Салаха, который был продан в «Ливерпуль».
«Рома» улучшила предложение по Марезу до £ 30 млн