В «ПСЖ»¨не хотят возобновлять «шоу Неймара», стремясь быть реалистами

Представитель «ПСЖ» прокомментировал последние сообщения СМИ относительно желания французского клуба приобрести нападающего «Барселоны» Неймара. Сообщалось, в частности, что парижский клуб готов заплатить за футболиста сборной Бразилии сумму трансферной компенсации, которая в данный момент составляет € 222 млн. Кроме того, испанские СМИ распространили информацию, что отец Неймара на текущей неделе встретится с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи и проведёт с ним переговоры. Между тем спортивный директор каталонского клуба Роберт Фернандес выразил уверенность, что ни один клуб не заплатит за Неймара такую сумму отступных.
«Мы не намерены возобновлять „шоу Неймара“. Существует огромная сумма отступных, и нужно быть реалистом», — приводит L’Équipe слова представителя «ПСЖ».