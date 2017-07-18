Неймар проведёт переговоры с «ПСЖ»

Нападающий «Барселоны» Неймар намерен провести переговоры с «ПСЖ» на предмет перехода во французский клуб, сообщает AS.
Согласно информации источника, на этой неделе отец футболиста сборной Бразилии встретится с президентом парижского клуба Нассером Аль-Хелаифи и проведёт с ними переговоры. Неймар может воспользоваться большим желанием каталонского клуба приобрести полузащитника парижан Марко Верратти, которого «ПСЖ» на трансфер не выставляет.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов заплатить за Неймара отступные в размере € 222 млн. Кроме того, испанские СМИ распространили информацию, что ближайшее окружение Неймара советует ему сменить клубную прописку, чтобы не оставаться в тени аргентинского форварда Лионеля Месси.
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