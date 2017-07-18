Брат Фёдора Чалова стал игроком «Шинника»

Даниил Чалов, брат нападающего ЦСКА Фёдора Чалова, стал игроком «Шинника». Об этом говорится на официальном сайте ярославской команды. Чалов-старший подписал контракт с «Шинником» на один год.
В прошлом сезоне 23-летний защитник выступал за «Мордовию». На счету Чалова 19 матчей в футболке саранского клуба и 1 гол. «Мордовия» завершила чемпионат на 17-м месте и вылетела из Футбольной национальной лиги. Ранее Даниил Чалов также играл за «Томь» и «СКА-Энергию».
Таблицу ФНЛ прошлого сезона можно посмотреть на «Чемпионате».