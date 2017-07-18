Тренер женской сборной России Фомина: очень хочется творить историю и дальше

Главный тренер женской сборной России Елена Фомина в интервью официальному сайту Российского футбольного союза прокомментировал победу над командой Италии (2:1) в первом матче на чемпионате Европы. Фомина верит, что её подопечные способны выйти из группы.
«Было много критики, что мы проигрываем матчи, что мы играем со слишком сильными соперниками. Да, было тяжело, но мы через эти матчи постепенно выходили на новый уровень. Все эти поединки давали нам богатую пищу для анализа и размышлений. Ничего бесследно не проходит: мы смогли найти ключ, с помощью которого вскрыли Италию. Сейчас мы понимаем, кто на что способен, в чём нужно прибавлять.
Могу сказать честно, что даже игроки сами в себя не верили до какого-то момента. Это ощущалось, это чувствовалось, и наша задача была вселить в них уверенность в себе. Девчонки — молодцы, что справились. Они понимали, что мы им доверяем, двигались вперёд. Самое главное, они поверили, что могут обыграть Италию. Сплотились вместе, выглядели единым целым. Этому способствовали и 15-дневные сборы, за время которых удалось многое улучшить.
Думаем, как восстановить девчонок, которые отдали много сил. Надеюсь, эмоциональный заряд от победы поможет им быстрее набраться сил. Верю в каждую из них и в то, что мы способны преодолеть групповой барьер. Да, мы одержали первую в истории победу на Евро, но очень хочется творить историю и дальше», — заявила Фомина.