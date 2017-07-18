«Динамо» — «Спартак»: на матче присутствует 17 133 зрителя

На матче 1-го тура российской Премьер-Лиги между московскими «Динамо» и «Спартаком» присутствует 17 133 зрителя, передаёт корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Арена Химки», вместимость которого составляет 18 636 зрителей.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Спартак». К 75-й минуте красно-белые вели со счётом 2:1. За «Спартак» голы на свой счёт записали Квинси Промес и Луис Адриано, а в составе «Динамо» отличился Кирилл Панченко.
На матче «Локомотив» — «Арсенал» Т присутствуют чуть больше 6 тыс. зрителей