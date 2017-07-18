На матче «Локомотив» — «Арсенал» Т присутствуют чуть больше 6 тыс. зрителей

На матче первого тура российской Премьер-Лиги сезона-2017/18 между «Локомотивом» и тульским «Арсеналом» присутствуют 6166 зрителей, сообщает корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов. Встреча проходит в эти минуты на московском стадионе «Локомотив».
Ранее сообщалось, что фанаты «Локомотива» во время матча с «Арсеналом» выступили против проведения игр чемпионата страны в будние дни. Болельщики «железнодорожников», используя ненормативную лексику, громко скандировали: «Задолбали матчи по будням».
«6166 зрителей. Вот такой скромный показатель сегодня в Черкизово! «Да здравствует» футбол по будням!», — говорится в сообщении «твиттера» «Арсенала».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Арсенал» Т.