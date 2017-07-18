Зотов: в первом тайме «Динамо» втягивалось в РФПЛ, во втором — уже втянулось

Полузащитник «Динамо» Александр Зотов подвёл итоги матча первого тура российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Встреча, прошедшая на стадионе «Арена Химки», завершилась вничью со счётом 2:2. При этом после первого тайма бело-голубые проигрывали 0:2.
«Получились два разных тайма. В первом мы втягивались в Премьер-Лигу, во втором — уже втянулись. И „Спартак“ немного подсел, и мы прибавили. К тому же соперник начал играть по счёту. Но это уже не наши проблемы», — передаёт слова Зотова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
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