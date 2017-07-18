Шунин: матч со «Спартаком» был положительным для «Динамо»

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин прокомментировал итоги матча 1-го тура РФПЛ со «Спартаком» (2:2).
«Получился очень хороший, зрелищный матч, положительный для нашей команды. Мы много читали прессу, где высоко оценивали нашу команду, и рад, что мы это доказали. Почему пропускали? Первая игра, первый тайм, волнение — это сказалось. Скорости в ФНЛ и РФПЛ разные, и это чувствовалось.
Думаю, „Спартак“ отталкивался от своей игры, решил сыграть на контратаках. А мы пошли вперёд, у нас получился хороший второй тайм. Забили быстрый гол, и игра поменялась, как и планировали. У нас стало получаться, появились моменты.
Что случилось в раздевалке? Рассказывать не имею права. Был диалог по игре», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.