Сычёв: если честно, не ожидал, что болельщики окажут такой тёплый приём

Нападающий клуба «Локомотив-Казанка» Дмитрий Сычёв поделился впечатлениями от победы над командой «Знамя Труда» в матче первого тура ПФЛ зоны «Запад». Встреча проходила в Орехово-Зуево на стадионе «Торпедо» и завершилась со счётом 7:0 в пользу гостей.
«Всегда приятно играть в футбол. А за родную команду — вдвойне приятно. Так что сегодня эмоции только положительные. У нас единый коллектив.
Если честно, не ожидал, что болельщики окажут такой тёплый приём. Их приехало сегодня очень много, радует, что они помнят меня и поддерживают. Будем платить тем же. Молодые ребята очень стараются, и, когда их приучают к такому болению, они ответственно это принимают.
Показалось, что к концу общения с болельщиками я устал? От этого невозможно устать", — передаёт слова Сычёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.
Видео с первым голом Сычёва в ПФЛ доступно на «Чемпионате».