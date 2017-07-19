Дубль Павлюченко помог «Арарату» стартовать в ПФЛ с победы над «Зорким»

Московский «Арарат» разгромил «Зоркий» из Красногорска в матче первого тура зоны «Центр» ПФЛ. Встреча проходила в Красногорске на стадионе «Зоркий» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
На 11-й минуте Игорь Лебеденко вывел «Арарат» вперёд. В середине первого тайма отличился Роман Павлюченко, а на 41-й минуте Павлюченко оформил дубль, реализовав пенальти.
Во втором туре зоны «Центр» ПФЛ «Арарат» на своём поле сыграет с «Калугой» (27 июля), а «Зоркий» в тот же день в родных стенах сыграет с «Сатурном».
Видео второго гола Павлюченко можно посмотреть на «Чемпионате».
Сычёв: если честно, не ожидал, что болельщики окажут такой тёплый приём