Пике: Месси, Джордан и Федерер — лучшие, кого я видел

30-летний центральный защитник «Барселоны» и сборной Испании Херард Пике кратко прокомментировал завоевание швейцарцем Роджером Федерером 19-го титула на турнирах «Большого шлема» и 8-го на Уимблдоне. Оба достижения являются рекордными, а рекорд по количеству выигранных «Шлемов» принадлежит Федереру уже восемь лет, после победы на Уимблдоне-2009.



"Лео Месси, Майкл Джордан, Роджер Федерер. Лучшие, кого я видел", — написал Пике в своём «твиттере».



Джордан — единственный из этой тройки, кто завершил карьеру. Легендарный 54-летний американец играл в НБА с 1984 по 2003 год.