Бартомеу встретился с Неймаром, чтобы воспрепятствовать его переходу в «ПСЖ»

Руководство «Барселоны» проявляет беспокойство по поводу обильной информации о возможном переходе нападающего Неймара в «ПСЖ», сообщает испанское интернет-издание Sport.
Согласно информации источника, президент каталонского клуба Хосеп Мария Бартомеу встретился и поговорил с футболистом сборной Бразилии, чтобы воспрепятствовать его переходу в стан парижан. В «Барселоне» отлично понимают проблему: «ПСЖ» предлагает Неймару астрономические суммы и статус лидера в своих спортивных проектах, чего «Барселона» предложить не может. В каталонской команде место нападающего Лионеля Месси обсуждению не подлежит. Между тем в ближайшем окружении Неймара игроку задают вопрос о том, сколько он собирается оставаться в тени аргентинца.
Результат встречи Бартомеу с Неймаром пока неизвестен.