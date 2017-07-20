«Лион» получил от «Локомотива» за трансфер Рыбуся € 1,75 млн

«Лион» получил за трансфер полузащитника Мацея Рыбуся в московский «Локомотив» € 1,75 млн. Об этом сообщил официальный сайт французского клуба.
В составе «железнодорожников» Рыбусь будет выступать под 31-м номером. Через несколько дней Мацей присоединится к команде в Москве.
Футболист сборной Польши ранее уже выступал в Премьер-Лиге — с 2012 по 2016 год защищал цвета «Терека» (ныне — «Ахмат»). После он перешёл в «Лион» в статусе свободного агента. 27-летний игрок в прошлом сезоне провёл 28 матчей.
Источник: «Локомотив» заплатит «Лиону» за трансфер Рыбуся € 1,8 млн